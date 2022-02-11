Шведский конькобежец выиграл олимпийское "золото" и установил мировой рекорд

В финальном забеге на старт вышли 12 конькобежцев, которые представляли девять разных команд. По два участника имели: Нидерланды, Италия и Канада.

Быстрее всего преодолел дистанцию ​​в десять тысяч метров – швед Нильс ван дер Пул. Он пробежал дистанцию ​​за 12:30,74, что стало новым мировым рекордом. Для 25-летнего шведа это уже вторая золотая награда на Играх в Пекине, ранее он победил на дистанции 5000 метров.

Призеры забега на 10 000 метров:

"золото" – Нильс ван дер Пул (Швеция) – 12:30,74

"серебро" – Патрик Руст (Нидерланды) – 12:44,59

"бронза" – Давиде Гьотто (Италия) – 12:45,98