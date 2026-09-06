Шведський ASC 890 вже в українському небі: чим він особливий і як доповнить F-16

У травні 2024 року Швеція оголосила про передачу Україні літака дальнього радіолокаційного виявлення та управління ASC 890. У Міноборони України вперше підтвердили, що він уже здійснює бойові вильоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МО України.

В українському оборонному відомстві уточнили, що шведський літак здійснює бойові вильоти вже останні 6 місяців - з березня 2026 року.

Важливо розуміти, що він відомий не лише як ASC 890. Його також часто називають Saab 340 AEW&C або S-100B Argus.

Унікальність та важливість цього літака для України одним із перших пояснив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, саме ASC 890 відкриває для Сил оборони нові можливості у протидії повітряним і морським цілям.

Ба більше, у поєднанні з винищувачами F-16 цей літак суттєво посилює бойові спроможності української авіації.

Ще у 2024 році було зрозуміло, що передача ASC 890 стане для України справді історичною подією та серйозним геймчейнджером у війні проти Росії.

Авіаційний експерт Валерій Романенко у коментарі РБК-Україна пояснив, що після розпаду СРСР Україні не дісталися літаки радіолокаційного виявлення. Саме тому протягом кількох десятиліть ми були змушені стежити за повітряною обстановкою лише за допомогою наземних радарів. Однак внаслідок рішення Швеції ситуація різко змінилася.

Як пояснив Романенко, після отримання ASC 890 Україна врешті сформувала повноцінну протиповітряну оборону.

Шведський літак ASC 890 (Фото: wikipedia.org)

Одна з ключових особливостей ASC 890 полягає в тому, що він здатний "бачити" повітряні цілі на значній відстані. Для нього не є проблемою виявити ворожий літак на відстані 200-250 км або ракету - на 150-200 км.

Ключові характеристи ASC 890: