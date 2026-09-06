Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16
В мае 2024 года Швеция объявила о передаче Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890. В Минобороны Украины впервые подтвердили, что он уже совершает боевые вылеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО Украины.
В украинском оборонном ведомстве уточнили, что шведский самолет совершает боевые вылеты последние 6 месяцев - с марта 2026 года.
Важно понимать, что он известен не только как ASC 890. Также его часто называют Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.
Уникальность и важность этого самолета для Украины одним из первых объяснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.
По его словам, именно ASC 890 открывает для Сил обороны новые возможности в противодействии воздушным и морским целям.
Более того, в сочетании с истребителями F-16 этот самолет существенно усиливает боевые способности украинской авиации.
Еще в 2024 году было ясно, что передача ASC 890 станет для Украины действительно историческим событием и серьезным геймчейнджером в войне против России.
Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что после распада СССР Украине не достались самолеты радиолокационного обнаружения. Именно поэтому несколько десятилетий мы были вынуждены следить за воздушной обстановкой только с помощью наземных радаров. Однако благодаря решению Швеции ситуация резко изменилась.
Как объяснил Романенко, после получения ASC 890 Украина наконец-то сформировала полноценную противовоздушную оборону.
Шведский самолет ASC 890 (Фото: wikipedia.org)
Одна из ключевых особенностей ASC 890 заключается в том, что он способен "видеть" воздушные цели на значительном расстоянии . Для него не является проблемой обнаружить вражеский самолет на расстоянии 200-250 км или ракету - на 150-200 км.
Ключевые характеристики ASC 890:
- Назначение: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ/AEW&C) - фактически "летающий радар", обеспечивающий обнаружение, сопровождение и классификацию воздушных и морских целей.
- Дальность обнаружения: в зависимости от типа цели и условий - до 300-400 км, в некоторых источниках приводится максимальная дальность до 450 км.
- Что может обнаруживать: самолеты, ракеты, беспилотники и морские цели.
- Экипаж: 6 человек - два пилота и операторы системы.
- Крейсерская скорость: около 520-530 км/ч.
- Максимальная высота полета: около 7,6 км.
- Продолжительность полета: более 5 часов; отдельные источники приводят до 7 часов в зависимости от конфигурации и условий миссии.
- Длина: около 20,6м.
- Размах крыльев: 21,44м.
- Коммуникации и управление: самолет может обмениваться данными с другими воздушными и наземными силами, что позволяет использовать его не только для наблюдения, но и управления и координации боевых действий.
Узнать еще больше интересной и важной информации об ASC 890 можно в материале РБК-Украина "Видят в небе все. Чем уникальны шведские ASC 890, как изменят правила игры и дополнят F-16".