ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16

11:42 06.09.2026 Вс
3 мин
Речь идет о настоящем геймчейнджере в войне с Россией
aimg Юлия Капитонова
Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16 Фото: Шведский самолет начал боевые вылета (Jesper Sundström)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В мае 2024 года Швеция объявила о передаче Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ASC 890. В Минобороны Украины впервые подтвердили, что он уже совершает боевые вылеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МО Украины.

В украинском оборонном ведомстве уточнили, что шведский самолет совершает боевые вылеты последние 6 месяцев - с марта 2026 года.

Важно понимать, что он известен не только как ASC 890. Также его часто называют Saab 340 AEW&C или S-100B Argus.

Уникальность и важность этого самолета для Украины одним из первых объяснил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, именно ASC 890 открывает для Сил обороны новые возможности в противодействии воздушным и морским целям.

Более того, в сочетании с истребителями F-16 этот самолет существенно усиливает боевые способности украинской авиации.

Еще в 2024 году было ясно, что передача ASC 890 станет для Украины действительно историческим событием и серьезным геймчейнджером в войне против России.

Авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина объяснил, что после распада СССР Украине не достались самолеты радиолокационного обнаружения. Именно поэтому несколько десятилетий мы были вынуждены следить за воздушной обстановкой только с помощью наземных радаров. Однако благодаря решению Швеции ситуация резко изменилась.

Как объяснил Романенко, после получения ASC 890 Украина наконец-то сформировала полноценную противовоздушную оборону.

Шведский ASC 890 уже в украинском небе: чем он особенный и как дополнит F-16

Шведский самолет ASC 890 (Фото: wikipedia.org)

Одна из ключевых особенностей ASC 890 заключается в том, что он способен "видеть" воздушные цели на значительном расстоянии . Для него не является проблемой обнаружить вражеский самолет на расстоянии 200-250 км или ракету - на 150-200 км.

Ключевые характеристики ASC 890:

  • Назначение: самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛВ/AEW&C) - фактически "летающий радар", обеспечивающий обнаружение, сопровождение и классификацию воздушных и морских целей.
  • Дальность обнаружения: в зависимости от типа цели и условий - до 300-400 км, в некоторых источниках приводится максимальная дальность до 450 км.
  • Что может обнаруживать: самолеты, ракеты, беспилотники и морские цели.
  • Экипаж: 6 человек - два пилота и операторы системы.
  • Крейсерская скорость: около 520-530 км/ч.
  • Максимальная высота полета: около 7,6 км.
  • Продолжительность полета: более 5 часов; отдельные источники приводят до 7 часов в зависимости от конфигурации и условий миссии.
  • Длина: около 20,6м.
  • Размах крыльев: 21,44м.
  • Коммуникации и управление: самолет может обмениваться данными с другими воздушными и наземными силами, что позволяет использовать его не только для наблюдения, но и управления и координации боевых действий.

Узнать еще больше интересной и важной информации об ASC 890 можно в материале РБК-Украина "Видят в небе все. Чем уникальны шведские ASC 890, как изменят правила игры и дополнят F-16".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Швеция ПВО Авиация Украины
Новости
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень