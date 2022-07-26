UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия останется без упаковок. Tetra Pak сворачивает бизнес в стране

Фото: Tetra Pak передает свой филиал в России местному менеджменту (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Производитель упаковки Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России и передает свое российское подразделение местному руководству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании.

"В результате совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок, компания Tetra Pak больше не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что приняла решение передать свое российское подразделение местной команде менеджмента "с целью обеспечения непрерывности бизнеса своих заказчиков, а также сохранения доступности продуктов первой необходимости".

"Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков", - сообщается в пресс-релизе.

Напомним, компания Tetra Pak пыталась вернуться к полноценной работе в России, попросив Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании, но получила отказ.

Как сообщалось, Национальный совет по вопросам торговли Швеции не разрешил упаковочному гиганту Tetra Pak ввозить в Россию необходимую для производства продукцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России