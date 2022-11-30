ua ru
Ср, 30 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шведка Эберг выиграла первый старт сезона в женском биатлоне, украинки за пределами топ-50

Новина українською →
Контиолахти, Среда 30 ноября 2022 17:00
Шведка Эберг выиграла первый старт сезона в женском биатлоне, украинки за пределами топ-50 Фото: Ханна Эберг одержала восьмую победу в карьере (facebook.com/hannaoebergbiathlon)
Автор: Антон Федорцив

Вслед за соотечественником Мартином Понсилуомой представительница Швеции Ханна Эберг триумфовала в первой гонке нового биатлонного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя биатлонистка с первым временем одолела 15-километровую дистанцию ​​в финском Контиолахти. Она прошла гонку за 43:53.8 минуты.

На четырех огневых рубежах Эберг допустила только один промах. Почти безошибочная стрельба позволила ей опередить почти на 40 секунд двух конкуренток – норвежку Таннреволд с итальянкой Виттоцци. Первая отстрелялась без промахов, а вторая не закрыла одну мишень.

Провальной гонка стала для украинок. Лучшей в составе команды стала Дарья Блашко. Она заняла 51-е место, допустив два промаха. В восьмой десятке оказались Анна Кривонос и Елена Билосюк. Из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Юлия Джима и Ирина Петренко.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

  1. Ханна Эберг
  2. Ингрид Ланнмарк Таннреволд (+36,5)
  3. Лиза Виттоцци (+39,7)

...

51. Дарья Блашко (+5:56,3)
74. Анна Кривонос (+8:08,2)
80. Елена Билосюк (+9:20,7)

К слову, накануне Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биатлон
NEWS
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
Сбивают даже баллистические ракеты. Что известно о Patriot и может ли Украина их получить
DAILY
Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор Откуда у Путина деньги на войну и когда санкции Запада остановят Россию