Шведка Эберг выиграла первый старт сезона в женском биатлоне, украинки за пределами топ-50
Вслед за соотечественником Мартином Понсилуомой представительница Швеции Ханна Эберг триумфовала в первой гонке нового биатлонного сезона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.
27-летняя биатлонистка с первым временем одолела 15-километровую дистанцию в финском Контиолахти. Она прошла гонку за 43:53.8 минуты.
На четырех огневых рубежах Эберг допустила только один промах. Почти безошибочная стрельба позволила ей опередить почти на 40 секунд двух конкуренток – норвежку Таннреволд с итальянкой Виттоцци. Первая отстрелялась без промахов, а вторая не закрыла одну мишень.
Провальной гонка стала для украинок. Лучшей в составе команды стала Дарья Блашко. Она заняла 51-е место, допустив два промаха. В восьмой десятке оказались Анна Кривонос и Елена Билосюк. Из-за проблем со здоровьем не вышли на старт Юлия Джима и Ирина Петренко.
Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:
- Ханна Эберг
- Ингрид Ланнмарк Таннреволд (+36,5)
- Лиза Виттоцци (+39,7)
...
51. Дарья Блашко (+5:56,3)
74. Анна Кривонос (+8:08,2)
80. Елена Билосюк (+9:20,7)
К слову, накануне Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.
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