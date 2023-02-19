UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Швед Самуельссон виграв "золото" ЧС-2023 з біатлону в мас-старті

Фото: Себастьян Самуельссон здобув першу золоту медаль в Обергофі (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорців

Остання індивідуальна гонка серед чоловіків на чемпіонаті світу-2023 з біатлону в німецькому Обергофі завершилася несподіваним тріумфом Себастьяна Самуельссона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Шведський біатлоніст переміг на дистанції 15 кілометрів. 25-річний спортсмен прийшов до фінішу першим за 36:42,8 хвилин.

Самуельссон вийшов у лідери після останнього вогневого рубежу. Влучна стрільба без жодного промаху дозволила випередити співвітчизника Понсілуому та титулованого норвежця Йоганнеса Бьо.

Останній був першим перед останнім рубежом. Проте, схибив під час останнього пострілу в стійці. Наздогнати дует шведів володар п'яти золотих нагород цьогорічної світової першості вже не зміг. Для Самуельссона ж ця медаль – перше "золото" та четверта нагорода ЧС-2023 загалом.

Українці в мас-старті нав'язати конкуренцію не змогли. Підручний припустився чотирьох промахів і фінішував 23-м. Його партнер по збірній Дудченко став 25-м із трьома пострілами в "молоко".

Чемпіонат світу, біатлонний масовий старт 15 км, чоловіки:

  1. Себастьян Самуельссон
  2. Мартін Понсілуома (+9,6)
  3. Йоганнес Бьо (+38,8)

...

23. Дмитро Підручний (+3:05,7)

25. Антон Дудченко (+3:10,6)

До слова, напередодні збірна Франції виграла класичну естафету чемпіонату світу-2023.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Биатлон