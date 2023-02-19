Швед Самуельссон виграв "золото" ЧС-2023 з біатлону в мас-старті

Шведський біатлоніст переміг на дистанції 15 кілометрів. 25-річний спортсмен прийшов до фінішу першим за 36:42,8 хвилин.

Самуельссон вийшов у лідери після останнього вогневого рубежу. Влучна стрільба без жодного промаху дозволила випередити співвітчизника Понсілуому та титулованого норвежця Йоганнеса Бьо.

Останній був першим перед останнім рубежом. Проте, схибив під час останнього пострілу в стійці. Наздогнати дует шведів володар п'яти золотих нагород цьогорічної світової першості вже не зміг. Для Самуельссона ж ця медаль – перше "золото" та четверта нагорода ЧС-2023 загалом.

Українці в мас-старті нав'язати конкуренцію не змогли. Підручний припустився чотирьох промахів і фінішував 23-м. Його партнер по збірній Дудченко став 25-м із трьома пострілами в "молоко".

Чемпіонат світу, біатлонний масовий старт 15 км, чоловіки:

Себастьян Самуельссон Мартін Понсілуома (+9,6) Йоганнес Бьо (+38,8)

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23. Дмитро Підручний (+3:05,7)

25. Антон Дудченко (+3:10,6)