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Швед Самуэльссон выиграл "золото" ЧМ-2023 по биатлону в масс-старте

Фото: Себастьян Самуэльссон завоевал первую золотую медаль в Обергофе (biathlonworld.com)
Автор: Антон Федорцив

Последняя индивидуальная гонка среди мужчин на чемпионате мира-2023 по биатлону в немецком Оберхофе завершилась неожиданным триумфом Себастьяна Самуэльссона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

Шведский биатлонист победил на дистанции 15 километров. 25-летний спортсмен пришел к финишу первым за 36:42,8 минуты.

Самуэльссон вышел в лидеры после последнего огневого рубежа. Точная стрельба без единого промаха позволила опередить соотечественника Понсилуому и титулованного норвежца Йоханнеса Бе.

Последний был первым перед последним рубежом. Тем не менее, промахнулся во время последнего выстрела в стойке. Догнать дуэт шведов обладатель пяти золотых наград мирового первенства этого года уже не смог. Для Самуэльссона же эта медаль – первое "золото" и четвертая награда ЧМ-2023 в целом.

Украинцы в масс-старте навязать конкуренцию не смогли. Пидручный допустил четыре промаха и финишировал 23-м. Его партнер по сборной Дудченко стал 25-м с тремя выстрелами в "молоко".

Чемпионат мира, биатлонный массовый старт 15 км, мужчины:

  1. Себастьян Самуэльссон
  2. Мартин Понсилуома (+9,6)
  3. Йоханнес Бе (+38,8)

...

23. Дмитрий Пидручный (+3:05,7)

25. Антон Дудченко (+3:10,6)

К слову, накануне сборная Франции выиграла классическую эстафету чемпионата мира-2023.

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Биатлон