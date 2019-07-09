Швед пропустит первый матч "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед не поехал вместе с командой в Боснию на матч квалификации Лиги чемпионов против "Сараево". Об этом заявил главный тренер шотландского клуба Нил Леннон, слова которого приводит клубный Twitter.

Игрок национальной сборной Украины получил травму на тренировке. О степени серьезности повреждения пока неизвестно.

"Селтик" 9 июля стартует в квалификации Лиги чемпионов выездным матчем против Сараево. Начало - в 20:45.

Швед дебютировал за шотландский клуб в товарищеском матче против австрийского "Винера".

Марьян стал игроком "Селтика" зимой, но доигрывал сезон за львовские "Карпаты". В прошлом сезоне он провел за львов 26 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.