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Швед пропустит первый матч "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов

Новости » Спорт    09.07.2019 - 11:55
Швед пропустит первый матч "Селтика" в квалификации Лиги чемпионов
Фото: Марьян Швед (celticfc.net)

Футболист сборной Украины получил травму

Украинский полузащитник "Селтика" Марьян Швед не поехал вместе с командой в Боснию на матч квалификации Лиги чемпионов против "Сараево". Об этом заявил главный тренер шотландского клуба Нил Леннон, слова которого приводит клубный Twitter.

Игрок национальной сборной Украины получил травму на тренировке. О степени серьезности повреждения пока неизвестно.

"Селтик" 9 июля стартует в квалификации Лиги чемпионов выездным матчем против Сараево. Начало - в 20:45.

Швед дебютировал за шотландский клуб в товарищеском матче против австрийского "Винера". 

Марьян стал игроком "Селтика" зимой, но доигрывал сезон за львовские "Карпаты". В прошлом сезоне он провел за львов 26 матчей, забил 15 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Новости Украины СелтикквалификацияМарьян ШведЛига Чемпионов
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