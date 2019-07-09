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Швед пропустить перший матч "Селтіка" в кваліфікації Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    09.07.2019 - 11:55
Швед пропустить перший матч "Селтіка" в кваліфікації Ліги чемпіонів
Фото: Мар'ян Швед (celticfc.net)

Футболіст збірної України отримав травму

Український півзахисник "Селтіка" Мар'ян Швед не поїхав разом з командою в Боснію на матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Сараєво". Про це заявив головний тренер шотландського клубу Ніл Леннон, слова якого наводить клубний Twitter.

Гравець національної збірної України отримав травму на тренуванні. Про ступінь серйозності пошкодження поки невідомо.

"Селтік" 9 липня стартує в кваліфікації Ліги чемпіонів виїзним матчем проти Сараєво. Початок - о 20:45.

Швед дебютував за шотландський клуб в товариському матчі проти австрійського "Вінера".

Мар'ян став гравцем "Селтіка" взимку, але догравав сезон за львівські "Карпати". Минулого сезону він провів за левів 26 матчів, забив 15 голів і зробив 4 результативні передачі. 

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