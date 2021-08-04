Схватки за "золото" и "бронзу" в борьбе и еще пять надежд на медали: за чем следить на ОИ

Сегодняшний день уже точно станет самым успешным на Олимпийских играх в Токио. Пока у Украины в активе есть лишь одна серебряная медаль, которую принес пловец Михаил Романчук. Сегодня сразу два борца будут выступать в финальных схватках - Жан Беленюк (до 87 кг) и Парвиз Насибов (до 67 кг). Каждый из борцов вчера успешно прошел троих соперников и сегодня будет сражаться за токийское "золото". Также в "бронзовом" финале будет бороться за медаль Ирина Коляденко, которая уступила в полуфинальной схватке.

Кроме этого реальный шансы на медаль имеет пара наших синхронисток в артистичном плавании - Марта Федина и Анастасия Савчук. Украинки завершили произвольную и техническую программы с третьим результатом. Заключительным этапом вновь будет произвольная программа, результат которой заменит первое выступление в этой дисциплине. Очки за техническую программу сохранятся.

Также в финале бега на 400 метров с барьерами будут участвовать сразу две украинки - Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Всего участниц восемь, а так и шансы на медаль для Украины растут.

Еще за олимпийскую награду будет сражаться Кристина Панчишко в марафонском заплыве в открытой воде на 10 км, а также Михаил Кохан в метании молота.

Всего же 4 августа будет разыграно 17 олимпийских медалей.

Полное расписание выступлений украинских спортсменов ниже:

Плавание

Открытая вода, 10 км, женщины

0:30 - финал. Кристина Панчишко

Гребля

Каноэ, одиночка, 200 метров, женщины

4:05 - отбор. Людмила Лузан

4:12 - отбор. Анастасия Четверикова

Байдарка, одиночка, 500 метров, женщины

4:47 - отбор. Юлия Юрийчук

5:08 - отбор. Мария Повх

Легкая атлетика

Бег, 400 метров с барьерами, женщины

5:30 - финал. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

Метание молота, мужчины

14:15 - финал. Михаил Кохан

Борьба

Вольный стиль, женщины

Не ранее 5:40 - отборочный раунд. Татьяна Кот (до 57 кг)

Не ранее 12:15 - полуфинал

Греко-римская борьба, мужчины

Не ранее 13:40 - финал. Парвиз Насибов (до 67 кг)

Не ранее 13:50 - финал. Жан Беленюк (до 87 кг)

Вольный стиль, женщины

14:55 - схватка за "бронзу". Ирина Коляденко (до 62 кг)

Синхронное плавание

Дуэт

13:30 - финал. Марта Федина / Анастасия Савчук

Прыжки в воду

Вышка, 10 метров, женщины

9:00 - квалификация. София Лискун

Велоспорт

Кейрин, женщины

10:20 - отбор. Любовь Басова

10:25 - отбор. Елена Старикова

Трансляции ключевых событий будут вестись на телеканале "UA: Перший" и сайте "Суспільне.Спорт".