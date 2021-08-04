Сутички за "золото" і "бронзу" в боротьбі і ще п'ять надій на медалі: за чим стежити на ОІ

Сьогодні, 4 серпня, Україна отримає як мінімум дві медалі Олімпіади в Токіо, які можуть бути і золотими. Всього в середу українські спортсмени претендуватимуть відразу на вісім нагород ОІ-2020.
Детальніше про виступи українців 4 серпня - у матеріалі РБК-Україна.
Сьогоднішній день вже точно стане найуспішнішим на Олімпійських Іграх в Токіо. Поки в України в активі є лише одна срібна медаль, яку приніс плавець Михайло Романчук. Сьогодні відразу два борці виступатимуть у фінальних сутичках - Жан Беленюк (до 87 кг) і Парвіз Насібов (до 67 кг). Кожен з борців вчора успішно пройшов трьох суперників і сьогодні буде битися за токійське "золото". Також у "бронзовому" фіналі боротиметься за медаль Ірина Коляденко, яка поступилася у півфінальній сутичці.
Крім цього реальний шанси на медаль має пара наших синхроністок в артистичному плаванні - Марта Федина та Анастасія Савчук. Українки завершили довільну і технічну програми з третім результатом. Заключним етапом знову буде довільна програма, результат якої замінить перший виступ у цій дисципліні. Очки за технічну програму збережуться.
Також у фіналі бігу на 400 метрів з бар'єрами братимуть участь відразу дві українки - Анна Рижикова і Вікторія Ткачук. Всього учасниць вісім, а так і шанси на медаль для України зростають.
Ще за олімпійську нагороду боротиметься Христина Панчішко у марафонському запливі у відкритій воді на 10 км, а також Михайло Кохан у метанні молота.
Всього ж 4 серпня буде розіграно 17 олімпійських медалей.
Повний розклад виступів українських спортсменів нижче:
Відкрита вода, 10 км, жінки
Каное, одинак, 200 метрів, жінки
Байдарка, одинак, 500 метрів, жінки
БІГ, 400 метрів з бар'єрами, жінки
Метання молота, чоловіки
Вільний стиль, жінки
Греко-римська боротьба, чоловіки
Вільний стиль, жінки
Дует
Вишка, 10 метрів, жінки
Кейрін, жінки
Трансляції ключових подій вестимуться на телеканалі "UA: Перший" та сайті "Суспільне.Спорт".