Сутички за "золото" і "бронзу" в боротьбі і ще п'ять надій на медалі: за чим стежити на ОІ

Сьогоднішній день вже точно стане найуспішнішим на Олімпійських Іграх в Токіо. Поки в України в активі є лише одна срібна медаль, яку приніс плавець Михайло Романчук. Сьогодні відразу два борці виступатимуть у фінальних сутичках - Жан Беленюк (до 87 кг) і Парвіз Насібов (до 67 кг). Кожен з борців вчора успішно пройшов трьох суперників і сьогодні буде битися за токійське "золото". Також у "бронзовому" фіналі боротиметься за медаль Ірина Коляденко, яка поступилася у півфінальній сутичці.

Крім цього реальний шанси на медаль має пара наших синхроністок в артистичному плаванні - Марта Федина та Анастасія Савчук. Українки завершили довільну і технічну програми з третім результатом. Заключним етапом знову буде довільна програма, результат якої замінить перший виступ у цій дисципліні. Очки за технічну програму збережуться.

Також у фіналі бігу на 400 метрів з бар'єрами братимуть участь відразу дві українки - Анна Рижикова і Вікторія Ткачук. Всього учасниць вісім, а так і шанси на медаль для України зростають.

Ще за олімпійську нагороду боротиметься Христина Панчішко у марафонському запливі у відкритій воді на 10 км, а також Михайло Кохан у метанні молота.

Всього ж 4 серпня буде розіграно 17 олімпійських медалей.

Повний розклад виступів українських спортсменів нижче:

Плавання

Відкрита вода, 10 км, жінки

0: 30-фінал. Христина Панчішко

Веслування

Каное, одинак, 200 метрів, жінки

4: 05-відбір. Людмила Лузан

4: 12-відбір. Анастасія Четверикова

Байдарка, одинак, 500 метрів, жінки

4: 47-відбір. Юлія Юрійчук

5:08-відбір. Марія Повх

Легка атлетика

БІГ, 400 метрів з бар'єрами, жінки

5:30-фінал. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

Метання молота, чоловіки

14:15 - фінал. Михайло Кохан

Боротьба

Вільний стиль, жінки

Не раніше 5:40 - відбірковий раунд. Тетяна Кіт (до 57 кг)

Не раніше 12:15 - півфінал

Греко-римська боротьба, чоловіки

Не раніше 13:40 - фінал. Парвіз Насібов (до 67 кг)

Не раніше 13:50 - фінал. Жан Беленюк (до 87 кг)

Вільний стиль, жінки

14:55 - сутичка за "бронзу". Ірина Коляденко (до 62 кг)

Синхронне плавання

Дует

13:30 - фінал. Марта Федина / Анастасія Савчук

Стрибки у воду

Вишка, 10 метрів, жінки

9:00 - кваліфікація. Софія Лискун

Велоспорт

Кейрін, жінки

10:20 - відбір. Любов Басова

10:25 - відбір. Олена Старикова

Трансляції ключових подій вестимуться на телеканалі "UA: Перший" та сайті "Суспільне.Спорт".