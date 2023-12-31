ua en ru
Нд, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Схвалимо, коли нам буде вигідно, - Мінспорту про поїздку українських спортсменів на Олімпіаду 2024

Київ, Неділя 31 грудня 2023 04:22
UA EN RU
Схвалимо, коли нам буде вигідно, - Мінспорту про поїздку українських спортсменів на Олімпіаду 2024 Фото: Мінспорту висловився про поїздку українських спортсменів на олімпіаду 2024 року (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Мінспорт України розповів про умову поїздки спортсменів на Олімпіаду 2024 року у Парижі

Про це повідомив в.о. міністра спорту України Матвій Бідний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір марафону.

В.о. міністра спорту України заявив, що у разі участі в Олімпійських іграх російських спортсменів, які підтримують війну проти України, жоден український спортсмен не виступатиме у змаганнях із ними.

"Ми ще не готові ухвалити остаточне рішення про те, чи брати нам участь в Олімпійських іграх. Сказати прямо зараз, поїдемо ми чи ні, - це найпростіший варіант, але він буде неправильним. Ми завжди можемо відмовитися від участі, але зараз ми повинні зробити все, щоб росіян на Олімпіаді не було або щоб умови їхньої участі були такими, що вони пошкодували б про своє рішення приїхати.", - сказав Матвій Бідний.

Також міністр зауважив, що терміну ухвалення рішень немає.

"Дедлайнів щодо ухвалення рішення немає - схвалимо його, коли нам буде вигідно", - сказав Бідний.

Участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет на початку грудня заявив про допуск російських та білоруських спортсменів до Олімпіади-2024, але з однією умовою.

До речі, російські спортсмени почали відмовлятися від поїздки на Олімпіаду через нейтральний статус.

Раніше ми повідомляли, що в уряді Литви працюють над недопуском росіян та білорусів на Олімпіаду-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
Сили оборони завдали удару по військових об'єктах в РФ понад 70 дронами, - джерела
DAILY
Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Голова "правового комітету" Ради Денис Маслов: про судову реформу, корупцію і тиск на бізнес