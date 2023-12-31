ua en ru
Вс, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Одобрим, когда нам будет выгодно, - Минспорта о поездке украинских спортсменов на Олимпиаду 2024

Киев, Воскресенье 31 декабря 2023 04:22
UA EN RU
Одобрим, когда нам будет выгодно, - Минспорта о поездке украинских спортсменов на Олимпиаду 2024 Фото: минспорта высказался о поездке украинских спортсменов на олимпиаду 2024 года (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Минспорт Украины рассказал об условии поездки спортсменов на Олимпиаду 2024 года в Париже

Об этом сообщил и.о. министра спорта Украины Матвей Бедный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир марафона.

И.о. министра спорта Украины заявил, что в случае участия в Олимпийских играх российских спортсменов, поддерживающих войну против Украины, ни один украинский спортсмен не будет выступать в соревнованиях с ними.

"Мы ещё не готовы принять окончательное решение о том, участвовать ли нам в Олимпийских играх. Сказать прямо сейчас, поедем мы или нет, - это самый простой вариант, но он будет неправильным. Мы всегда можем отказаться от участия, но сейчас мы должны сделать всё, чтобы россиян на Олимпиаде не было или чтобы условия их участия были такими, что они пожалели бы о своём решении приехать.", - сказал Матвей Бедный.

Также министр заметил, что срока принятия решений нет.

"Дедлайнов по принятию решения нет - одобрим его, когда нам будет выгодно", - сказал Бедный.

Участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет в начале декабря заявил о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024, но с одним условием.

К слову, российские спортсмены начали отказываться от поездки на Олимпиаду из-за нейтрального статуса.

Ранее мы сообщали, что в правительстве Литвы работают над недопуском россиян и белорусов на Олимпиаду-2024

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
Силы обороны нанесли удар по военным объектам в РФ более 70 дронами, - источники
DAILY
Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Глава "правового комитета" Рады Денис Маслов: о судебной реформе, коррупции и давлении на бизнес