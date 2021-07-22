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Шутил о Холокосте: режиссера церемонии открытия Олимпиады в Токио уволили

Автор: Анастасия Рокитна

Директор церемонии открытия Олимпийских игр в Токио Кентаро Кобаяси уволен. Это произошло после сообщений в СМИ о его прошлых комментариях, высмеивающих Холокост.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на France 24.

В центре по борьбе с антисемитизмом заявили, что любой человек, каким бы творческим он ни был, не имеет права издеваться над жертвами нацистского геноцида.

Ранее стало известно, что в 1998 году в одном из своих стендап-выступлений Кобаяси предложил "поиграть в Холокост", разбрасывая человечков из бумаги. Этот процесс попал на видео и быстро набрал популярность, что привело к скандалу

Отмечается, что Кобаяси подал в отставку самостоятельно и принес свои извинения за случившееся.

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