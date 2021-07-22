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Жартував про Голокост: режисера церемонії відкриття Олімпіади в Токіо звільнили

Автор: Анастасія Рокитна

Директор церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо Кентаро Кобаясі звільнений. Це сталося після повідомлень в ЗМІ про його минулі коментарі, що висміюють Голокост.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на France 24.

В центрі профілактики і боротьби з антисемітизмом заявили, що будь-яка людина, якою б творчою вона не була, не має права знущатися над жертвами нацистського геноциду.

Раніше стало відомо, що в 1998 році в одному зі своїх стендап-виступів Кобаясі запропонував "пограти в Голокост", розкидаючи чоловічків з паперу. Цей процес потрапив на відео і швидко набрав популярність, що призвело до скандалу

Зазначається, що Кобаясі подав у відставку самостійно і приніс свої вибачення за те, що трапилося.

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