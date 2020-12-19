Шустер о решении суда против Коломойского: очень многое говорит о судебной системе

Шевченковский районный суд Киева не удовлетворил иск телеведущего Савика Шустера против олигарха Игоря Коломойского. В нем от олигарха требовали опровергнуть высказывание о том, что телеведущий якобы брал деньги с гостей за участие в своей программе.

Об этом телеведущий сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По мнению Шустера, это решение суда очень о многом говорит о судебной системе, а подобные истории наносят вред всей Украине.

В свою очередь, управляющий партнер юридической компании EUCON Ярослав Романчук надеется, что апелляционный и кассационный суд даст справедливую оценку этому решению. Также юрист не исключает обращение в ЕСПЧ.

"Если в Украине есть проблемы защитить свои честь и достоинство, если есть проблема в целом защитить свои права, тогда зачем инвестору заходить сюда, инвестировать средства? Такие решение суда не только удивляют, но и деморализуют и наносят вред Украине", - резюмирует Романчук.

Как известно, в мае 2019 года Игорь Коломойский в интервью УП заявил, что ток-шоу "Шустер Live" сняли с эфира 1+1 в 2015 году якобы из-за того, что Савик Шустер брал деньги с гостей, которых приглашал в студию. Телеведущий эти заявления опроверг. Позже обвинения опровергли и мэры Тернополя и Чернигова, которых обвинил олигарх.

Во время прямого эфира передачи "Свобода слова" от 20 сентября 2019-го Шустер и Коломойский вступили в словесную перепалку. Коломойский обвинил ведущего в том, что он якобы должен ему 2,3 миллиона долларов за программы, которые студия ведущего не выпустила в 2015 году. Тот принял решение обратиться в суд.

Иск Шустера касался защиты чести, достоинства, деловой репутации и опровержения недостоверной информации. Также телеведущий требовал возмещения морального вреда на сумму 10 млн грн.