Шустер про рішення суду проти Коломойського: дуже багато говорить про судову систему

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позов телеведучого Савіка Шустера проти олігарха Ігоря Коломойського. В ньому від олігарха вимагали спростувати вислів про те, що телеведучий нібито брав гроші з гостей за участь у програмі.

Про це телеведучий повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

На думку Шустера, це рішення суду дуже багато говорить про судову систему, а подібні історії завдають шкоди всій Україні.

Своєю чергою, керуючий партнер юридичної компанії EUCON " Ярослав Романчук сподівається, що апеляційний і касаційний суд дасть справедливу оцінку цьому рішенню. Також юрист не виключає звернення до ЄСПЛ.

"Якщо в Україні є проблеми захистити свої честь і гідність, якщо є проблема в цілому захистити свої права, тоді навіщо інвестору заходити сюди, інвестувати кошти? Такі рішення суду не тільки дивують, але і деморалізують і завдають шкоди Україні", - резюмує Романчук.

Як відомо, у травні 2019 року Ігор Коломойський в інтерв'ю УП заявив, що ток-шоу "Шустер Live" зняли з ефіру 1+1 у 2015 році нібито через те, що Савік Шустер брав гроші з гостей, яких запрошував до студії. Телеведучий спростував ці заяви. Пізніше звинувачення спростували і мери Тернополя і Чернігова, яких звинуватив олігарх.

Під час прямого ефіру передачі "Свобода слова" від 20 вересня 2019-го Шустер і Коломойський вступили в словесну перепалку. Коломойський звинуватив ведучого в тому, що він нібито повинен йому 2,3 мільйона доларів за програми, які студія провідного не випустила у 2015 році. Той прийняв рішення звернутися до суду.

Позов Шустера стосувався захисту честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації. Також телеведучий вимагав відшкодування моральної шкоди на суму 10 млн грн.