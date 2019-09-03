Шустер подписал контракт с телеканалом "Украина"

Телеведущий Савик Шустер будет вести ток-шоу "Свобода слова" на телеканале "Украина". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lb.ua.

Сообщается, что Шустер подписал на два года контракт с каналом "Украина" с опцией продления. По его словам, запуск "Свободы слова Савика Шустера" был инициативой самого телеканала.

"Нам сказали, что они бы хотели, чтобы у них на канале выходило влиятельное политическое ток-шоу", - отметил ведущий и добавил, что руководство оставило за собой право закрыть программу, если ее рейтинг будет ниже среднего рейтинга канала.

Напомним, ранее сообщалось, что Шустер опять будет вести "Свободу слова" на украинском телевидении. Первая программа выйдет в эфир 6 сентября, ток-шоу будет выходить по пятницам в 21:00.

Отметим, ранее Шустер вел "Свободу слова" на телеканале ICTV, после чего на "Интере" запустил "Свободу Савика Шустера". В 2008 году перешел на "Украину" с ток-шоу "Шустер LIVE". До скандала с разрешением на работу программа выходила на его канале 3s.tv.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины аннулировал лицензию телеканала 3S.tv в апреле 2017 года, вещание он прекратил еще в марте того же года. Причиной прекращения работы называли нехватку средств на развитие.