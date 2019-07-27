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Шустер опять будет вести "Свободу слова" на украинском телевидении

Новости » Общество    27.07.2019 - 20:59
Шустер опять будет вести "Свободу слова" на украинском телевидении
Фото: Савик Шустер

В сентябре на катале Украина стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

На телеканале "Украина" в сентябре 2019 года стартует новое социально-политическое ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал.

Сообщается, что программа выйдет в эфир 6 сентября и будет выходить каждую пятницу в 21:00.

Сам Шустер заявил: "Я возвращаюсь в новую Украину, страну, полную надежды, и мы рассчитываем, что эта надежда отобразится в нашей студии. Я рад тому, что буду причастен к изменениям, происходящим в стране".

Напомним, Шустер в 2005 году на телеканале ICTV вел программу "Свобода слова". В 2007 году журналист перешел на телеканал "Интер", где начал вести проект "Свобода Савика Шустера". В 2008 году перешел на ТРК Украина, где стартовала его программа "Шустер LIVE".

В 2016 году фискальная служба Украины обвинила "Савик Шустер Студия" в уклонении от уплаты налогов. Студия обжаловала это решение. 25 апреля 2016 года Киевский городской центр занятости аннулировал разрешение Шустера на работу в Украине под предлогом, что он не сообщил, что в 2015 году против него было открыто уголовное производство.

28 февраля 2017 года телеканал Шустера 3s.tv прекратил вещание. 20 апреля 2017 года, Нацсовет аннулировал лицензию на вещание телеканала 3S.tv (ООО "Телерадиокомпания "Всемирная информационная служба") по заявлению самого телеканала.

 

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