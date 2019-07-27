Шустер знову буде вести "Свободу слова" на українському телебаченні

Фото: Савік Шустер

У вересні на катале Україна стартує нове соціально-політичне струм-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

На телеканалі "Україна" у вересні 2019 року стартує нове соціально-політичне струм-шоу "Свобода слова Савіка Шустера". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал.

Повідомляється, що програма вийде в ефір 6 вересня і виходитиме щоп'ятниці о 21:00.

Сам Шустер заявив: "Я повертаюся в нову Україну, країну, повну надії, і ми розраховуємо, що ця надія відобразиться в нашій студії. Я радий, що буду причетний до змін, що відбуваються в країні".

Нагадаємо, Шустер в 2005 році на телеканалі ICTV вів програму "Свобода слова". У 2007 році журналіст перейшов на телеканал "Інтер", де почав вести проект "Свобода Савіка Шустера". У 2008 році перейшов на ТРК Україна, де стартувала програма "Шустер LIVE".

В 2016 році фіскальна служба України звинуватила "Савік Шустер Студія" в ухиленні від сплати податків. Студія оскаржила це рішення. 25 квітня 2016 року Київський міський центр зайнятості анулювала дозвіл Шустера на роботу в Україні під приводом, що він не повідомив, що у 2015 році проти нього було відкрито кримінальну виробництво.

28 лютого 2017 року телеканал Шустера 3s.tv припинив мовлення. 20 квітня 2017 року, Нацрада анулювала ліцензію на мовлення телеканалу 3S.tv (ТОВ "Телерадіокомпанія "Всесвітня інформаційна служба") за заявою самого телеканалу.