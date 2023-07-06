UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шумахер-молодший провів приватні тести за гранда епохи батька

Фото: Мік Шумахер одягнув комбінезон "Макларена" (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Резервний пілот "Мерседеса" Мік Шумахер влаштував тестові заїзди на автодромі в португальському Портімані за кермом "Макларена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

24-річний гонщик накрутив кола на трасі "Алгарве". Німець на тестах пілотував болід "Макларена" 2021 року.

Приватні тести Шумахера-молодшого передбачили в програмі підготовки на сезон-2023. "Мерседес" і "Макларен" мають спеціальну домовленість, за якою британська команда може залучати резервних пілотів стайні з німецьким корінням. "Мерседес" – постачальник двигунів для "Макларена".

Раніше Мік Шумахер узяв участь у шинних тестах у Барселоні. Він відпрацював цілий день за кермом "Мерседеса" з гумою Pirelli. Періодично чутки пов'язують німця з поверненням у бойові пілоти Формули-1. Можливі працедавці – "Вільямс" і "Альфа Таурі".

Хто такий Мік Шумахер

Німецький гонщик, син 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Чемпіон європейської Формули-3 та Формули-2.

Дебютував у F1 за "Хаас" у сезоні-2021. Перший рік завершив без очкових здобутків, а під час другого сезону в американській стайні набрав 12 пунктів. Найкращий результат у кар'єрі – 6-те місце на Гран-прі Австрії торік.

На зорі виступів у автоперегонах узяв псевдонім Мік Бетч, використавши дівоче прізвище матері замість культового свого батька. Упродовж 2019-2022 рр. користувався підтримкою "Феррарі", а з 2023-го опинився під крилом "Мерседеса".

До слова, раніше Ферстаппен виграв гонку в Шпільберзі з найшвидшим колом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
MercedesФормула-1шумахер