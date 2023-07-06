Шумахер-молодший провів приватні тести за гранда епохи батька

24-річний гонщик накрутив кола на трасі "Алгарве". Німець на тестах пілотував болід "Макларена" 2021 року.

Приватні тести Шумахера-молодшого передбачили в програмі підготовки на сезон-2023. "Мерседес" і "Макларен" мають спеціальну домовленість, за якою британська команда може залучати резервних пілотів стайні з німецьким корінням. "Мерседес" – постачальник двигунів для "Макларена".

Раніше Мік Шумахер узяв участь у шинних тестах у Барселоні. Він відпрацював цілий день за кермом "Мерседеса" з гумою Pirelli. Періодично чутки пов'язують німця з поверненням у бойові пілоти Формули-1. Можливі працедавці – "Вільямс" і "Альфа Таурі".

Хто такий Мік Шумахер

Німецький гонщик, син 7-разового чемпіона світу Міхаеля Шумахера. Чемпіон європейської Формули-3 та Формули-2.

Дебютував у F1 за "Хаас" у сезоні-2021. Перший рік завершив без очкових здобутків, а під час другого сезону в американській стайні набрав 12 пунктів. Найкращий результат у кар'єрі – 6-те місце на Гран-прі Австрії торік.

На зорі виступів у автоперегонах узяв псевдонім Мік Бетч, використавши дівоче прізвище матері замість культового свого батька. Упродовж 2019-2022 рр. користувався підтримкою "Феррарі", а з 2023-го опинився під крилом "Мерседеса".