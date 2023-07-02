Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії з лавиною штрафів для решти пілотів

Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував на автодромі в австрійському Шпільберзі. Ця перемога стала для нього сьомою у сезоні-2023 Королівських автоперегонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки .

На старті етапу нідерландець втримався на першій позиції, хоча гонщик "Феррарі" Леклер активно пресингував суперника. Утім, поступово Ферстаппен створив солідний гандикап від монегаска та решти пелотону.

Інтрига в гран-прі повернулася завдяки сейфті-кару. Леклер із партнером по "Феррарі" Сайнсом заїхали в бокси за свіжою гумою, а Ферстаппен – ні. Проте, після піт-стопу згодом нідерландський пілот опинився одразу за іспанцем зі Скудерії та швидко його пройшов. На 35-му ж колі настала черга Леклера.

У середині гонки левова частка пілотів зібрала цілу колекцію 5-секундних штрафів за порушення меж траси. Здебільшого гонщики проїжджали білу лінію у 9-му та 10-му поворотах. Натомість другий пілот "Ред Булла" Перес героїчно пробивався вгору після провальної кваліфікації.

Після другої хвилі піт-стопів перша п'ятірка сформувалася у складі Ферстаппена, Леклера, Сайнса, Норріса ("Макларен") і того ж Переса. Останній і став порушником спокою в останній третині етапу. Він зумів пройти Норріса та Сайнса, тож фінішував на подіумі після невдалої п'ятниці.

Ферстаппен до перемог у недільній гонці та суботньому спринті ще й додав 1 бал за найшвидше коло. Доповнили топ-10 за п'ятіркою лідерів Алонсо ("Астон Мартін"), Хемілтон, Расселл (обидва – "Мерседес"), пілот "Альпін" Гаслі та Стролл із "Астон Мартіна". Наступний гран-прі за тиждень відбудеться у британському Сільверстоуні.

Класифікація Гран-прі Австрії-2023: