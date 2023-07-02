Ферстаппен виграв Гран-прі Австрії з лавиною штрафів для решти пілотів
Пілот "Ред Булла" Макс Ферстаппен тріумфував на автодромі в австрійському Шпільберзі. Ця перемога стала для нього сьомою у сезоні-2023 Королівських автоперегонів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.
На старті етапу нідерландець втримався на першій позиції, хоча гонщик "Феррарі" Леклер активно пресингував суперника. Утім, поступово Ферстаппен створив солідний гандикап від монегаска та решти пелотону.
Інтрига в гран-прі повернулася завдяки сейфті-кару. Леклер із партнером по "Феррарі" Сайнсом заїхали в бокси за свіжою гумою, а Ферстаппен – ні. Проте, після піт-стопу згодом нідерландський пілот опинився одразу за іспанцем зі Скудерії та швидко його пройшов. На 35-му ж колі настала черга Леклера.
У середині гонки левова частка пілотів зібрала цілу колекцію 5-секундних штрафів за порушення меж траси. Здебільшого гонщики проїжджали білу лінію у 9-му та 10-му поворотах. Натомість другий пілот "Ред Булла" Перес героїчно пробивався вгору після провальної кваліфікації.
Після другої хвилі піт-стопів перша п'ятірка сформувалася у складі Ферстаппена, Леклера, Сайнса, Норріса ("Макларен") і того ж Переса. Останній і став порушником спокою в останній третині етапу. Він зумів пройти Норріса та Сайнса, тож фінішував на подіумі після невдалої п'ятниці.
Ферстаппен до перемог у недільній гонці та суботньому спринті ще й додав 1 бал за найшвидше коло. Доповнили топ-10 за п'ятіркою лідерів Алонсо ("Астон Мартін"), Хемілтон, Расселл (обидва – "Мерседес"), пілот "Альпін" Гаслі та Стролл із "Астон Мартіна". Наступний гран-прі за тиждень відбудеться у британському Сільверстоуні.
Класифікація Гран-прі Австрії-2023:
- Макс Ферстаппен
- Шарль Леклер (+5.155)
- Серхіо Перес (+17.188)
До слова, раніше "Феррарі" очолила рейтинг найдорожчих команд Формули-1.
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