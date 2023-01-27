UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шуляк: заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Якщо знищений війною житловий будинок чи квартира перебуває у спільній власності, заява про надання компенсації може бути подана одним із співвласників такого об’єкта. Така заява вважається поданою всіма співвласниками, за відсутності заперечень з їх боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк, коментуючи законопроєкт № 7198, який ВР скоро голосуватиме у другому читанні.

"У заяві, яка подається одним зі співвласників, буде вказуватися інформація щодо всіх співвласників. Така заява буде підставою для отримання компенсації кожним з них. Якщо ж хтось із них з цим не згоден, законопроєктом передбачений механізм подання заперечень", - пояснила вона.

Шуляк також нагадала, що громадяни матимуть право самостійно обрати географічну локацію для використання житлового сертифікату.

Ключовим показником тут буде лише сума коштів, яка буде співставною з вартістю знищеного майна. Вона підкреслила, що держава виділятиме людям власні або залучені кошти, не чекаючи на репарацій від росії.

Нагадаємо,13 грудня 2022 року парламент прийняв законопроект №5655 про реформу містобудування, яка спрямована на цифровізацію будівельного ринку в Україні, впровадження контролю та високої відповідальності за порушення.

Реформа сприятиме якісній, прозорій та швидкій відбудові України, а також надасть можливість міжнародним партнерам, які долучаться до фінансування відбудови країни після війни, моніторити якість виконання робіт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олена ШулякЖитло