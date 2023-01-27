Шуляк: заявление на компенсацию за разрушенное жилье может подавать даже один его совладелец

"В заявлении, которое подается одним из совладельцев, будет указываться информация по всем совладельцам. Такое заявление будет основанием для получения компенсации каждым из них. Если же кто-то из них с этим не согласен, законопроектом предусмотрен механизм подачи возражений", - пояснила она.

Шуляк также напомнила, что граждане будут вправе самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата.

Ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества. Она подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, которая направлена на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.