Шуляк зареєструвала законопроект про зміни у "єВідновленні": що пропонується

У Верховній раді зареєстрували законопроект №10063 про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене, або зруйноване в результаті російської агресії. Зокрема, в документі йдеться про грошову компенсацію за ремонт пошкодженого житла, який громадяни зробили за власний кошт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Ми постійно вдосконалюємо "єВідновлення". Зокрема, президент України Володимир Зеленський анонсував введення компенсацій за ремонти, зроблені за власний кошт. Але почати виплачувати такі компенсації ми можемо тільки після внесення відповідних змін до закону № 2923-IX", - зазначила Шуляк.

За її словами, запит від громадян на розширення форм компенсації таким чином був давно, адже серед постраждалих дуже багато людей, які не чекали компенсації і робили ремонт житла самотужки - щоб в ньому можна було хоч якось жити, або щоб воно не зруйнувалося ще більше. Але вони так само претендують і мають право на компенсацію. А дослухатися до громад і громадян у всьому, що стосуються відбудови і відновлення, влада мусить у першу чергу, наголосила Шуляк.

"Вирішувати, що ще необхідно змінити в програмі, щоб вона запрацювала ще ефективніше, потрібно лише за участю громад. З цією метою ми будемо проводити публічні консультації, де громади зможуть озвучити реальні потреби у відновленні. Перша відбудеться вже 20 вересня. Наша мета - дослухатись до всіх", - додала Шуляк.

Нагадаємо, станом на середину вересня в рамках першого етапу державної програми "єВідновлення" українцям було виплачено понад 1 млрд гривень. Йдеться про компенсації на ремонти квартир та будинків, сума відновлення яких не перевищує 200 тис грн.

Загалом, кошти на ремонт пошкоджених обстрілами будинків та квартир отримали вже 12146 заявників, загалом їхня кількість становить понад 41 тис. осіб.