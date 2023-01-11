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Шуляк закликала з’їзд суддів забезпечити повноцінну роботу судової системи України

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Середа 11 січня 2023 12:51
Шуляк закликала з’їзд суддів забезпечити повноцінну роботу судової системи України Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З’їзд суддів має обрати нових членів Вищої ради правосуддя, це важливий крок в процесі судової реформи, яку розпочав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Сьогодні розпочинається робота З’їзду суддів, який має зробити Вищу раду правосуддя повноважною і спроможною. Успішне обрання запустить процес заповнення більш ніж 2,5 тисячі вакансій у судовій системі. Сьогодні, як то кажуть, м’яч на полі суддів", - констатувала Шуляк.

За її словами, Етична рада напрацювала 16 кандидатур на 8 вільних місць у Вищу раду правосуддя, і будь-які зволікання та чвари навколо обрання членів ВРП суспільство сьогодні не сприйме.

"Судова система має функціонувати повноцінно, ефективно і в інтересах громадян України. Нормальна робота судової системи - це не тільки врегулювання спорів, але й покарання злочинів окупантів, притягнення до відповідальності колаборантів, захист бізнесу. Сподіваюсь, кожний делегат З’їзду суддів усвідомлює свою відповідальність за це", - наголосила вона.

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Олена Шуляк
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