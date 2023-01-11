Шуляк призвала съезд судей обеспечить полноценную работу судебной системы Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сегодня начинается работа Съезда судей, который должен сделать Высший совет правосудия полномочным и способным. Успешное избрание запустит процесс заполнения более 2,5 тысяч вакансий в судебной системе. Сегодня, как говорится, мяч на поле судей", - констатировала Шуляк.

По ее словам, Этический совет наработал 16 кандидатур на 8 свободных мест в Высший совет правосудия, и какие-либо промедления и распри вокруг избрания членов ВРП общество сегодня не воспримет.

"Судебная система должна функционировать полноценно, эффективно и в интересах граждан Украины. Нормальная работа судебной системы - это не только урегулирование споров, но и наказание преступлений кафиров, привлечение к ответственности коллаборантов, защита бизнеса. Надеюсь, каждый делегат Съезда судей осознает свою ответственность" за это", - подчеркнула она.