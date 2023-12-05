Шуляк: загальна сума сертифікатів "єВідновлення" сягнула 2 млрд гривень

За програмою "єВідновлення" для власників житла, зруйновано внаслідок російського вторгнення, сформовано перші 1000 житлових сертифікатів, в обмін на які громадяни отримують нове житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олену Шуляк.

За її словами, кількість позитивних рішень по сертифікатам зростає дуже стрімко - наприклад, перші 500 були сформовані тільки 10 листопада. Тобто, за останній майже місяць їх було сформовано вдвічі більше.

Шуляк також наголосила, що це - не останнє на сьогодні досягнення програми, адже станом на сьогодні сума сформованих житлових сертифікатів перетнула відмітку у 2 млрд гривень.

"Для порівняння: етап "єВідновлення", який стосується компенсацій за пошкоджене житло, стартував 10 травня. І на сьогодні сума компенсацій по ньому складає трохи більше ніж 3 млрд гривень. єВідновлення для вщент зруйнованого житла ми запустили 1 серпня. І за цей час сума погоджених виплат сягнула 2 млрд. Програма набирає обертів - це очевидно. А це своєю чергою означає, що ми будемо продовжувати її розширювати", - підкреслила народна депутатка.

Зростання швидкості прийняття рішень по компенсації в рамках цього етапу "єВідновлення" частково залежить і від кількості комісій, що працюють над обстеженням знищеного житла. Вона зростає теж - станом на 21 листопада таких комісій по Україні було 377, а станом на сьогодні - вже 401.

"Комісія повинна складатись щонайменше з п’ятьох людей: голови, його заступника, секретаря та інших членів. До складу комісії можуть входити представники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, експерти і оцінювачі. Втім, обов‘язковою вимогою є те, що щонайменше 30% складу комісії повинні складати представники громадськості", - підкреслила Шуляк.

І додала, що прописаний на законодавчому рівні алгоритм роботи комісій і вимоги до їх складу - ефективний, адже відмови по програмі щодо знищеного житла порівняно незначні. Наприклад, при загальній кількості заяв - 6 929, відмови складають лише шосту частину.

Шуляк також зауважила, що з 28 листопада послугу надання компенсації за знищене житло розширили на нерухомість, яка перебуває у співвласності, тобто кожен співвласник такого житла тепер може подати відповідну заяву окремо. У цьому випадку передбачений і окремий житловий сертифікат. Їх може бути стільки, скільки співвласників у квартири або приватного будинку.

"І менше ніж за тиждень ми пересвідчилися в тому, що ця опція мала неабиякий попит - вже зараз ми бачимо зростання кількості заяв від співвласників житла. Так, 92,1% ми отримуємо від заявників, у житла яких один власник, і вже 6,2% заяв було від заявників, у житла яких було 2 співвласники. Є заяви навіть по житлу, у якого 3 співвласники. Поки їх всього 1%, але я впевнена, що з часом кількість таких заявників буде зростати", - додала Шуляк.

Нагадаємо, у першій декаді грудня очікуються виплати за житловими сертифікатами, які отримують громадяни, чиє житло в результаті збройної агресії РФ було повністю знищене. Йдеться про нерухомість як на первинному, так і на вторинному ринку.

Ці кошти учасник програми може витратити тільки на придбання нового житла, причому це може бути квартира у будь-якому місті України. Тобто, якщо знищена квартира була, наприклад, у Вінниці, а власник сертифікату хоче переїхати до Львова, програма компенсацій "єВідновлення" це дозволяє.