Шуляк: общая сумма сертификатов "єВідновлення" достигла 2 млрд гривен

По программе "єВідновлення" для владельцев жилья, разрушено в результате российского вторжения, сформированы первые 1000 жилищных сертификатов, в обмен на которые граждане получают новое жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елену Шуляк.

По ее словам, количество положительных решений по сертификатам растет очень стремительно - например, первые 500 были сформированы только 10 ноября. То есть, за последний почти месяц их было сформировано вдвое больше.

Шуляк также подчеркнула, что это - не последнее на сегодняшний день достижение программы, ведь по состоянию на сегодняшний день сумма сформированных жилищных сертификатов пересекла отметку в 2 млрд гривен.

"Для сравнения: этап "єВідновлення", который касается компенсаций за поврежденное жилье, стартовал 10 мая. И на сегодняшний день сумма компенсаций по нему составляет чуть более 3 млрд гривен. естьВосстановление для полностью разрушенного жилья мы запустили 1 августа. И за это время сумма согласованных выплат достигла 2 млрд. Программа набирает обороты - это очевидно. А это в свою очередь означает, что мы будем продолжать ее расширять", - подчеркнула народная депутат.

Рост скорости принятия решений по компенсации в рамках этого этапа "єВідновлення" частично зависит и от количества комиссий, работающих над обследованием уничтоженного жилья. Она растет тоже - по состоянию на 21 ноября таких комиссий по Украине было 377, а по состоянию на сегодня - уже 401.

"Комиссия должна состоять по меньшей мере из пяти человек: председателя, его заместителя, секретаря и других членов. В состав комиссии могут входить представители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, эксперты и оценщики. Впрочем, обязательным требованием. есть то, что, по меньшей мере, 30% состава комиссии должны составлять представители общественности", - подчеркнула Шуляк.

И добавила, что прописанный на законодательном уровне алгоритм работы комиссий и требования к их составу - эффективен, ведь отказы по программе по уничтоженному жилью сравнительно незначительны. Например, при общем количестве заявлений - 6 929, отказы составляют лишь шестую часть.

Шуляк также отметила, что с 28 ноября услугу предоставления компенсации за уничтоженное жилье расширили на находящуюся в сособственности недвижимость, то есть каждый совладелец такого жилья теперь может подать соответствующее заявление отдельно. В этом случае предусмотрен отдельный жилищный сертификат. Их может быть столько, сколько совладельцев в квартире или частном доме.

"И меньше чем за неделю мы убедились в том, что эта опция имела большой спрос - уже сейчас мы видим рост количества заявлений от совладельцев жилья. Да, 92,1% мы получаем от заявителей, у жилья которых один владелец, и уже 6, 2% заявлений было от заявителей, у жилья которых 2 совладельца. Есть заявления даже по жилью, у которого 3 совладельца. Пока их всего 1%, но я уверена, что со временем количество таких заявителей будет расти", - добавила Шуляк.

Напомним, в первой декаде декабря ожидаются выплаты по жилищным сертификатам, получаемым гражданами, чье жилье в результате вооруженной агрессии РФ было полностью уничтожено. Речь идет о недвижимости как на первичном, так и на вторичном рынке.

Эти средства участник программы может потратить только на приобретение нового жилья, причем это может быть квартира в любом городе Украины. То есть, если уничтоженная квартира была, например, в Виннице, а владелец сертификата хочет переехать во Львов, программа компенсаций "єВідновлення" это позволяет.