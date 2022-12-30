Шуляк: з 24 лютого парламент ухвалив понад 40 законопроєктів на підтримку бізнесу

За час дії воєнного стану Верховна рада доклала максимум зусиль, щоб забезпечити всебічну підтримку бізнесу, який працює попри надскладні умови повномасштабної російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Так, парламент оперативно напрацював та ухвалив понад 40 законопроектів, які допомогли бізнесу втриматись та продовжити працювати.

"Ми запровадили податкові послаблення й скасували перевірки подання будь-яких звітів на час воєнного стану. Також ми забезпечили зменшення ПДВ та акцизу на пальне, передбачили податкові стимули для великого бізнесу та благодійності. Крім того, велику роль відіграло ухвалення законопроєкту про митний безвіз", - заявила Шуляк.

Серед найважливіших законопроєктів також - звільнення застрахованого бізнесу від перевірок ДСНС, вдосконалення процедури складання митних декларацій, скасування оподаткування ввізним митом товарів для зберігання зернових та олійних культур і запровадження податкових стимулів для індустріальних парків.

"Зараз для країни важливе кожне працююче підприємство, кожний відкритий ФОП. Тому на законодавчому рівні ми й надалі будемо забезпечувати максимально сприятливі умови для роботи бізнесу. Дякуємо бізнесу, який попри надважкі умови залишився працювати в Україні та розвивати нашу економіку, відповідально сплачуючи податки до бюджету", - наголосила Шуляк.