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Шуляк: возобновление приватизации поможет бизнесу и экономике страны в целом

Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

В Украине нужно возобновить приватизацию, ведь это позволит обеспечить условия для работы бизнеса, создать рабочие места и сделать экономическую жизнь страны более эффективным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк в блоге для Lb.ua.

По ее словам, сейчас у страны есть госактивы, старые объекты, которые приходят в упадок без надлежащей модернизации и простаивают без надлежащего применения и которые можно превратить в эффективные производственные мощности.

В то же время есть тысячи предприятий, которые вынуждены переносить свое производство, убегая из зоны боевых действий и нуждаются в помещениях. Поэтому при правильном подходе новых собственников старые объекты можно превратить в эффективные производственные мощности с помощью процедуры приватизации.

"Сегодня не должен быть вопрос, нужно ли возобновить приватизацию. Позитивные изменения всегда актуальны. Это ультимативное решение, в котором нуждается как бизнес, так и само государство. В условиях войны это залог восстановления и появления тысяч рабочих мест, роста экономики и поддержки внутреннего производства", - добавила Шуляк.

Возобновить приватизацию, которая была остановлена из-за войны, позволит принятие законопроекта № 7451, который был разработан депутатами совместно с Фондом госимущества.

"Документ позволит не просто перезапустить приватизацию, а улучшить процедуры и подстроить процесс под условия военного положения. Для бизнеса все станет быстрее и еще проще. Прежде всего законопроект предусматривает упрощение устаревших процедур и цифровизацию. Все документы можно будет подписать в электронном виде. В прошлом останутся и рудименты, вроде печатной газеты, которая была необходимой для объявления аукционов. Вся информация об объектах давно доступна онлайн", - сказала Шуляк.

Более того, победители аукционов приватизации теперь смогут переоформить разрешения и лицензии, имеющиеся у единых имущественных комплексов. Сейчас это приходится делать с нуля, иногда на это уходят месяцы, заметила политик.

Принятие законопроекта также запустит приватизацию арестованных активов.
Предполагается, что к новому владельцу вместе с активами будут переходить и долги, и аресты. Погашение долгов - обязательное для нового собственника, без такого погашения аресты снять невозможно.

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Елена ШулякПриватизация госпредприятий