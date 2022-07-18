Шуляк: відновлення приватизації допоможе бізнесу та економіці країни загалом

За її словами, наразі у країни є держактиви, старі об’єкти, які занепадають без належної модернізації та простоюють без належного застосування і які можна перетворити в ефективні виробничі потужності.

Водночас є тисячі підприємств, які змушені переносити своє виробництво, тікаючи з зони бойових дій і потребують приміщень. Тож за правильного підходу нових власників старі об’єкти можна перетворити в ефективні виробничі потужності за допомогою процедури приватизації.

"Сьогодні не має бути питання, чи потрібно відновити приватизацію. Позитивні зміни завжди на часі. Це ультимативне рішення, якого потребує як бізнес, так і сама держава. В умовах війни це запорука відновлення та появи тисяч робочих місць, зростання економіки та підтримки внутрішнього виробництва", - додала Шуляк.

Відновити приватизацію, яка була зупинена через війну, дозволить ухвалення законопроекту № 7451, що був розроблений депутатами спільно з Фондом держмайна.

"Документ дозволить не просто перезапустити приватизацію, а покращити процедури й підлаштувати процес під умови воєнного стану. Для бізнесу все стане швидше та ще простіше. Насамперед законопроєкт передбачає спрощення застарілих процедур та цифровізацію. Усі документи можна буде підписати в електронному вигляді. У минулому залишаться й рудименти, на кшталт друкованої газети, яка була необхідною для оголошення аукціонів. Уся інформація про обʼєкти давно доступна онлайн", - сказала Шуляк.

Більше того, переможці аукціонів приватизації тепер зможуть переоформити дозволи та ліцензії, наявні в єдиних майнових комплексів. Зараз це доводиться робити з нуля, іноді на це йдуть місяці, зауважила політик.

Прийняття законопроекту також запустить приватизацію арештованих активів.

Передбачається, що до нового власника разом з активами переходитимуть і борги, й арешти. Погашення боргів - обов’язкове для нового власника, без такого погашення арешти зняти неможливо.