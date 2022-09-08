Шуляк: вместе со специалистами нарабатываем условия создания сети укрытий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время онлайн-встречи с представителями экспертной среды.

"В июле мы приняли законопроект, № 7398, который устанавливает требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий. Как законодатели, мы можем написать в законе много правильных вещей, но если они не будут правильно введены, даже самый лучший закон не будет иметь результата. Именно поэтому мы и начинаем ряд встреч со специалистами, чтобы обсудить внедрение норм этого закона", - сказала Шуляк.

По ее словам, над созданием закона работали два парламентских комитета: по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства и по вопросам экологической политики и природопользования, а также представители Минрегиона и ГСЧС.

"Парламент и профильные министерства понимали всю важность этого вопроса, поэтому этот законопроект стал один из первых, которые мы планировали для реформ в сфере строительства. И это один из важнейших из недавно принятых законов, потому что он касается безопасности наших граждан. В условиях войны с РФ это вопрос №1", - убеждена нардеп.

Она также сообщила, что сейчас в профильных министерствах и службах идет наработка норм и механизмов создания сети защитных сооружений гражданской защиты, и призвала все заинтересованные стороны присоединиться к этому процессу.

"Мы начинаем ряд встреч со специалистами, представителями строительного рынка, экспертной среды, архитекторами. Если есть конструктивные предложения - мы всегда для них открыты и готовы учитывать их как в парламенте, так и на уровне нормативно-правовых актов министерств", - подытожила Шуляк.

Напомним, 29 июля парламент принял инициированный Шуляк законопроект № 7398, который устанавливает требования к гражданской защите при планировании и застройке территорий.

В частности он предусматривает, что градостроительная документация на региональном и местном уровне должна содержать раздел об инженерно-технических мерах гражданской защиты. Без него такую документацию утверждать не будут.