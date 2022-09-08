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Шуляк: разом з фахівцями напрацьовуємо умови створення мережі укриттів

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Четвер 08 вересня 2022 14:07
Шуляк: разом з фахівцями напрацьовуємо умови створення мережі укриттів Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Парламентарі разом з експертами та профільними міністерствами вже напрацьовують механізми створення мережі захисних споруд цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк під час онлайн-зустрічі з представниками експертного середовища.

"У липні ми ухвалили законопроект, № 7398, який встановлює вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій. Як законотворці, ми можемо написати в законі багато правильних речей, але якщо вони не будуть правильно впроваджені, навіть найкращий закон не матиме результату. Саме тому ми й розпочинаємо низку зустрічей з фахівцями, щоб обговорити впровадження норм цього закону", - сказала Шуляк.

За її словами, над створенням закону працювали два парламентських комітети: з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування й з питань екологічної політики та природокористування, а також представники Мінрегіону та ДСНС.

"Парламент і профільні міністерства розуміли всю важливість цього питання, тому цей законопроєкт став один з перших, які ми планували для реформ у сфері будівництва. І це один з найважливіших з нещодавно ухвалених законів, тому що він стосується безпеки наших громадян. В умовах війни з РФ це питання №1", - переконана нардеп.

Вона також повідомила, що зараз у профільних міністерствах та службах йде напрацювання норм та механізмів створення мережі захисних споруд цивільного захисту, та закликала усі зацікавлені сторони долучитися до цього процесу.

"Ми розпочинаємо низку зустрічей з фахівцями, представниками будівельного ринку, експертного середовища, архітекторами. Якщо є конструктивні пропозиції - ми завжди для них відкриті та готові враховувати їх як у парламенті, так і на рівні нормативно-правових актів міністерств", - підсумувала Шуляк.

Нагадаємо, 29 липня парламент ухвалив ініційований Шуляк законопроект № 7398, який встановлює вимоги до цивільного захисту під час планування та забудови територій.

Зокрема він передбачає, що містобудівна документація на регіональному та місцевому рівні має містити розділ про інженерно-технічні заходи цивільного захисту. Без нього таку документацію не затверджуватимуть.

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Олена Шуляк
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