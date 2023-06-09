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Шуляк: власникам пошкодженого житла вже виплатили перші компенсації

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Мешканці будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії, почали отримувати гроші на ремонт за державною програмою "єВідновлення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в ефірі телемарафону.

"З 10 травня працює перший етап програми "єВідновлення", у рамках якого можна отримати компенсацію, щоб зробити швидкий поточний ремонт. Це стосується помешкань із незначними пошкодженнями, вартість відновлення яких не перевищує 200 тис. грн", - сказала Шуляк.

Вона додала, що за інформацією віце-прем’єра Олександра Кубракова, перші вісім власників такого житла вже отримали компенсацію.

"Одна з них пенсіонерка 78 років, яка скористалася "Дією" - оформила всі документи й отримала на рахунок кошти для ремонту свого житла", - навела приклад очільниця профільного комітету.

За її словами, наразі на компенсацію за зруйноване та пошкоджене житло надійшло 427 тис. заявок.

"Ми очікуємо на активну роботу з боку місцевої влади. Зараз вже створено 444 комісії, які починають працювати, та верифікувати ці заявки", - повідомила Шуляк.

Вона також запевнила, що корупційні ризики у цьому процесі мінімізовані через цифрові інструменти.

"У представника комісії не буде жодної можливості зайти до системи та змінити черговість - когось перенести на перше місце, а когось посунути. Система розподіляє це автоматично, її алгоритми забезпечують максимальну чесність, прозорість і зрозумілість всіх процесів", - підсумувала Шуляк.

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Олена ШулякЖитло