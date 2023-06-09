Шуляк: владельцам поврежденного жилья уже выплатили первые компенсации

"С 10 мая работает первый этап программы "єВідновлення", в рамках которого можно получить компенсацию, чтобы сделать быстрый текущий ремонт. Это касается помещений с незначительными повреждениями, стоимость восстановления которых не превышает 200 тыс. грн", - сказала Шуляк.

Она добавила, что, по информации вице-премьера Александра Кубракова, первые восемь владельцев такого жилья уже получили компенсацию.

"Одна из них пенсионерка 78 лет, которая воспользовалась "Дією" - оформила все документы и получила на счет средства для ремонта своего жилья", - привела пример глава профильного комитета.

По ее словам, на компенсацию за разрушенное и поврежденное жилье поступило 427 тыс. заявок.

"Мы ожидаем активную работу со стороны местных властей. Сейчас уже созданы 444 комиссии, которые начинают работать, и верифицировать эти заявки", - сообщила Шуляк.

Она также заверила, что коррупционные риски в этом процессе минимизированы из-за цифровых инструментов.

"У представителя комиссии не будет никакой возможности зайти в систему и изменить очередность - кого-то перенести на первое место, а кого-то подвинуть. Система распределяет это автоматически, ее алгоритмы обеспечивают максимальную честность, прозрачность и понятность всех процессов", - подытожила Шуляк.