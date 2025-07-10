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Шуляк вказала на важливий момент у побудові нового соціального житла в Україні

Україна, Четвер 10 липня 2025 14:25
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Шуляк вказала на важливий момент у побудові нового соціального житла в Україні Фото: Олена Шуляк (facebook.com_ShuliakOlena)
Автор: Юлія Бойко

Україна відходить від застарілої логіки "будувати за інерцією" і переходить до стратегічного управління житловим фондом: спочатку - повна інвентаризація, потім - планування, а вже тоді - нове будівництво.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Такий підхід, за її словами, закладає законопроєкт №12377, з якого почнеться масштабна реформа житлової політики і який відкриває доступ до 300 млн євро від ЄС.

"Масове нове будівництво соціального житла без розуміння реальних потреб і без інфраструктури ризикує появою своєрідних гетто", - переконана Шуляк.

Вона вважає не зовсім правильним починати велике житлове будівництво просто за інерцією, оскільки в Україні є житловий фонд, який можна привести до нормативів якості та використовувати для нормального проживання.

"Є довгобуди, є порожні будинки в містах, де житло вже зведене. Можливо, там і не потрібно будувати нове - не варто закопувати туди гроші, якщо можна переобладнати вже наявне", - наголосила Шуляк.

За її словами, саме тому важливо на першому етапі провести повну інвентаризацію наявного житла, включаючи державний, комунальний і приватний фонд і лише після цього стане зрозуміло, яку кількість нового соціального житла дійсно потрібно збудувати.

"Просто саме по собі нове будівництво сьогодні нікого не цікавить. Спочатку - детальний аналіз, потім - чітке планування. Якщо ми будуємо нове житло, то воно повинне бути не десь "у полі", а з інфраструктурою: з садочками, школами, під’їздами. Бо ніхто не хоче, щоб у нас в громадах з’являлися гетто", - акцентувала Олена Шуляк.

Водночас вона наголосила: створення великого фонду соціального житла - це один із центральних елементів житлової реформи, яка розпочнеться після ухвалення законопроєкту №12377 "Про основні засади житлової політики".

"Фонд соціального житла має бути дуже великим - на мільйони квадратних метрів. І держава не зможе створити його самотужки. Саме тому важливо залучати до процесу операторів доступного житла приватної форми власності, які спеціалізуватимуться винятково на будівництві, експлуатації та управлінні житлом соціального призначення", - пояснила парламентарка.

Як зазначила Олена Шуляк, це будуть спеціалізовані компанії, які пройдуть акредитацію та працюватимуть за європейськими стандартами. А для того, щоб для муніципалітетів будувати житло було дешевше, будуть застосовуватись різні механізми, дані про таких операторів будуть внесені до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

"Без використання операторів доступного житла створити достатній фонд соціального призначення буде складно", - зауважила парламентарка.

Джерелом фінансування нового будівництва буде також револьверний фонд - з платежів за соціальну оренду. Тобто частина житла надаватиметься людям у соціальну оренду, кошти з якої повертатимуться в систему - на будівництво нових об’єктів.

"Законопроєкт №12377 є тим індикатором Ukraine Facility, виконання якого принесе Україні 300 млн євро допомоги від ЄС. А з його ухвалення розпочнеться масштабна житлова реформа", - резюмувала Олена Шуляк.

Як раніше розповідала Шуляк, Україна поки що не має власного соціального житлового фонду - але понад 600 тисяч людей роками перебувають у чергах на житло. Змінити цю ситуацію має закон №12377 і запуск нової моделі соціального житла, яке вже почали будувати громади.

Шуляк наголошувала раніше і на тому, що вчасне ухвалення і набрання чинності закону "Про основні засади житлової політики" (№12377) дасть Україні можливість отримати понад 300 млн євро в межах програми Ukraine Facility і зробити це треба до кінця грудня.

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