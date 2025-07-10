Шуляк указала на важный момент в построении нового социального жилья в Украине

Украина отходит от устаревшей логики "строить по инерции" и переходит к стратегическому управлению жилищным фондом: сначала - полная инвентаризация, затем - планирование, а уже тогда - новое строительство.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Такой подход, по ее словам, закладывает законопроект №12377, с которого начнется масштабная реформа жилищной политики и который открывает доступ к 300 млн евро от ЕС.

"Массовое новое строительство социального жилья без понимания реальных потребностей и без инфраструктуры рискует появлением своеобразных гетто", - убеждена Шуляк.

Она считает не совсем правильным начинать большое жилищное строительство просто по инерции, поскольку в Украине есть жилой фонд, который можно привести к нормативам качества и использовать для нормального проживания.

"Есть долгострои, есть пустующие дома в городах, где жилье уже возведено. Возможно, там и не нужно строить новое - не стоит закапывать туда деньги, если можно переоборудовать уже имеющееся", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, именно поэтому важно на первом этапе провести полную инвентаризацию имеющегося жилья, включая государственный, коммунальный и частный фонд и только после этого станет понятно, какое количество нового социального жилья действительно нужно построить.

"Просто само по себе новое строительство сегодня никого не интересует. Сначала - детальный анализ, затем - четкое планирование. Если мы строим новое жилье, то оно должно быть не где-то "в поле", а с инфраструктурой: с садиками, школами, подъездами. Потому что никто не хочет, чтобы у нас в громадах появлялись гетто", - акцентировала Елена Шуляк.

В то же время она подчеркнула: создание большого фонда социального жилья - это один из центральных элементов жилищной реформы, которая начнется после принятия законопроекта №12377 "Об основных принципах жилищной политики".

"Фонд социального жилья должен быть очень большим - на миллионы квадратных метров. И государство не сможет создать его самостоятельно. Именно поэтому важно привлекать к процессу операторов доступного жилья частной формы собственности, которые будут специализироваться исключительно на строительстве, эксплуатации и управлении жильем социального назначения", - объяснила парламентарий.

Как отметила Елена Шуляк, это будут специализированные компании, которые пройдут аккредитацию и будут работать по европейским стандартам. А для того, чтобы для муниципалитетов строить жилье было дешевле, будут применяться различные механизмы, данные о таких операторах будут внесены в Единую информационно-аналитическую жилищную систему.

"Без использования операторов доступного жилья создать достаточный фонд социального назначения будет сложно", - отметила парламентарий.

Источником финансирования нового строительства будет также револьверный фонд - из платежей за социальную аренду. То есть часть жилья будет предоставляться людям в социальную аренду, средства из которой будут возвращаться в систему - на строительство новых объектов.

"Законопроект №12377 является тем индикатором Ukraine Facility, выполнение которого принесет Украине 300 млн евро помощи от ЕС. А с его принятия начнется масштабная жилищная реформа", - резюмировала Елена Шуляк.