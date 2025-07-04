Ухвалення якого закону дасть Україні можливість отримати понад 300 млн євро: відповідь Шуляк

Вчасне ухвалення і набрання чинності закону "Про основні засади житлової політики" (№12377) дасть Україні можливість отримати понад 300 млн євро в межах програми Ukraine Facility. Зробити це треба до кінця грудня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк під час онлайн-зустрічі з Асоціацією малих міст України.

За її словами, цей закон є одним з індикаторів для виплати чергового траншу ЄС. Нині законопроєкт, зареєстрований ще в січні 2025 року, не ухвалений Верховною Радою навіть у першому читанні, але шанси встигнути є.

Що відбувається із законопроєктом зараз?

За даними Шуляк, розгляд законопроєкту, який дасть старт початку в Україні масштабної житлової реформи, очікується у Верховній Раді на найближчому засіданні. Після цього на базі профільного комітету створять робочу групу, яка готуватиме документ до другого читання. І роботи попереду дуже багато, зауважила Шуляк, оскільки цей Закон в остаточній редакції має набрати чинності не пізніше грудня цього року.

"Законопроєкт №12377 - це не просто внутрішня реформа, це частина зобов’язань України перед ЄС. За його набрання чинності ми маємо отримати 300 мільйонів євро в межах Ukraine Facility. Але поки що документ навіть не пройшов перше читання. Сподіваюсь, що це вдасться зробити вже на найближчому пленарному тижні", - наголосила Олена Шуляк.

Законопроєкт №12377 - це лише початок

Парламентарка зазначила, що остаточне ухвалення цього законопроєкту не вирішить одразу накопичені роками житлові проблеми. Однак це стане вагомим кроком до реформування сфери житла. Надалі потрібно буде створити ще два законопроєкти - "Про житловий фонд соціального призначення", для ухвалення якого визначено дедлайном грудень 2026 року, а також про управління цим фондом.

"Тому законопроєкт №12377 - рамковий. Далі для реформи потрібно буде не лише створити та ухвалити додаткові закони, а й внести дуже багато змін в існуючі. Ухвалення рамкового законопроєкту не приведе до негайного вирішення проблем із житлом, але саме це дозволить рухатися далі в наступних законодавчих актах і змінах", - пояснила Олена Шуляк.

Так, потрібно буде, зокрема, розробити Національну житлову стратегію, Регіональні житлові стратегії й такі стратегії для кожної громади. Крім цього, додала нардепка, є проблеми щодо переведення існуючих житлових будинків з державної в комунальну власність. Цей механізм планується переглянути й спросити, що «розвʼяже руки» громадам, - вони зможуть брати такі обʼєкти у власність, ремонтувати та надавати в користування.

"Крім цього, потрібно вдосконалити такий механізм, як житлово-будівельні кооперативи. Ми знаємо, що громадяни використовують його для вирішення своїх житлових проблем уже дуже давно. Але нам потрібно буде дати йому нове дихання, щоб забудовники не використовували їх задля своїх спрощених схем. Щоб саме громадяни через різні механізми - реставрацію, реконструкцію, капітальний ремонт - могли його ширше використовувати", - акцентувала Олена Шуляк.

Наостанок вона зауважила, що вже існуючі фінансово-кредитні механізми потрібно буде розповсюдити на більшу кількість категорій населення. Втім, і можливості поки що єдиної державної програми єОселя необхідно буде розширити для ВПО та ветеранів. Для них потрібно зменшити розмір першого внеску по програмі та процентну ставку.