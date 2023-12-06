Шуляк: виплати за "єВідновленням" перевищили 3 млрд гривень

За її словами, на сьогодні сума погоджених за програмою "єВідновлення" виплат складає 3,088 млрд гривень. При тому, що наприкінці жовтня ця сума становила 2 млрд гривень, тобто за останні півтора місяця було погоджено на 50% більше компенсацій, ніж за весь період роботи цього етапу програми.

"В листопаді ми щодня отримували від 100 до майже 300 заяв, які завдяки швидкій роботі комісій обробляються максимально швидко - згідно з законодавством максимальний термін їх розгляду не повинен перевищувати 30 днів. Це дозволило нам обробити вже 66% всіх поданих з моменту запуску єВідновлення заяв", - повідомила нардеп.

Вона також наголосила, що найбільші виплати погоджено для Харківської області - 723 млн гривень, Київської - 502 млн гривень, і Донецької - 154 млн гривень.

При цьому незабаром сума компенсацій для східних областей України може суттєво збільшитись, адже "єВідновлення" планується розширювати на населенні пункти, що зараз перебувають у тимчасовій окупації.

"Йдеться про пілотний проєкт з проведення обстеження житла з застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі у окупованому Мелітополі. Якщо його результати покажуть, що цей метод обстеження знищеного житла дієвий, його застосовуватимуть для обстеження знищеного житла і в інших окупованих населених пунктах, зокрема в Маріуполі", - наголосила Шуляк.

За її словами, з таких міст як Маріуполь, Бахмут та інших міст сходу країни зараз надходять тисячі заявок. І завдяки технічним можливостям підтверджувати пошкодження завдяки супутниковим знімкам, розширення "єВідновлення" на тимчасово окуповані регіони - питання часу.

Водночас будуть міста, яким ймовірно буде надано статус повністю знищеного міста чи житлової інфраструктури. Тоді може бути скорочений порядок надання компенсацій - по кожному будинку, по кожній квартирі аналізувати супутникові знімки буде не треба, пояснила Шуляк.

Програма "єВідновлення"

Нагадаємо, з 1 січня повинна повноцінно запрацювати етап "єВідновлення" для тих людей, які витратили на ремонт власні кошти.

У грудні почнуть отримувати компенсації громадяни, сума пошкоджень житла яких складає від 200 до 500 тисяч гривень.

Також, у першій декаді грудня очікуються виплати за житловими сертифікатами, які отримують громадяни, чиє житло в результаті збройної агресії РФ було повністю знищене.

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