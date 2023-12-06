Шуляк: выплаты по "єВідновлення" превысили 3 млрд гривен

По ее словам, на сегодня сумма согласованных по программе "єВідновлення" выплат составляет 3,088 млрд гривен. При том, что в конце октября эта сумма составила 2 млрд гривен, то есть за последние полтора месяца было согласовано на 50% больше компенсаций, чем за весь период работы этого этапа программы.

"В ноябре мы ежедневно получали от 100 до почти 300 заявлений, которые благодаря быстрой работе комиссий обрабатываются максимально быстро - согласно законодательству максимальный срок их рассмотрения не должен превышать 30 дней. Это позволило нам обработать уже 66% всех поданных с момента запуска єВідновлення заявлений", - сообщила нардеп.

Она также подчеркнула, что наибольшие выплаты согласованы для Харьковской области - 723 млн гривен, Киевской - 502 млн гривен, и Донецкой - 154 млн гривен.

При этом вскоре сумма компенсаций для восточных областей Украины может существенно увеличиться, ведь "єВідновлення" планируется расширять на населенные пункты, которые сейчас находятся во временной оккупации.

"Речь идет о пилотном проекте по проведению обследования жилья с применением информационных продуктов дистанционного зондирования Земли в оккупированном Мелитополе. Если его результаты покажут, что этот метод обследования уничтоженного жилья действителен, его будут применять для обследования уничтоженного жилья и в других оккупированных населенных пунктах, в частности в Мариуполе", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, из таких городов, как Мариуполь, Бахмут и других городов востока страны, сейчас поступают тысячи заявок. И благодаря техническим возможностям подтверждать повреждения благодаря спутниковым снимкам, расширение "єВідновлення" на временно оккупированные регионы - вопрос времени.

В то же время, будут города, которым, вероятно, будет предоставлен статус полностью уничтоженного города или жилой инфраструктуры. Тогда может быть сокращен порядок предоставления компенсаций - по каждому дому, по каждой квартире анализировать спутниковые снимки будет не нужно, пояснила Шуляк.

Программа "єВідновлення"

Напомним, с 1 января должен полноценно заработать этап "єВідновлення" для тех людей, которые потратили на ремонт собственные средства.

В декабре начнут получать компенсации граждане, сумма повреждений жилья которых составляет от 200 до 500 тысяч гривен.

Также, в первой декаде декабря ожидаются выплаты по жилищным сертификатам, получаемым гражданами, чье жилье в результате вооруженной агрессии РФ было полностью уничтожено.

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