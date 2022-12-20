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Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам за оборону

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк вибачилася перед пораненим захисником та подякувала всім воїнам, які сьогодні воюють за Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Шуляк у Facebook.

"Триста днів оборони. Головне почуття - безмежна вдячність. Вдячність нашим українським воїнам. Кожен день, кожна справа спрямовані на одне - як підтримати, як допомогти тим, хто сьогодні захищає країну, як дати їм впевненість у тому, що вони мають відігравати провідну роль у відновленні країни. Саме це і є метою моїх зустрічей і спілкування із захисниками. Не лише у тилу, а і на фронті - в Куп'янську, Херсоні, а тиждень тому - і в Бахмуті", - написала Шуляк.

За її словами, саме на це націлені й реальні справи партії, а саме - безпосередня допомога військовим підрозділам і спрямування 130 млн грн партійних коштів на потреби армії.

"Як і багато хто з нас, я сьогодні не в окопах під обстрілами. Але про те, як воно там - бачила на власні очі, знаю з перших вуст. І якщо якісь мої вчинки або слова чимось образили бійця, я прошу вибачення. Я точно цього не хотіла, не планувала і не прагнула. А якщо це так було сприйнято - перепрошую. Я - як і усі ми - у вічному боргу перед військовими і волонтерами, які стоять на захисті нашої держави, нашої країни, нашого життя", - наголосила нардеп.

Нагадаємо, раніше Шуляк повідомляла, що Верховна рада остаточно ухвалила законопроект №5655, який продовжує реформу містобудування та цифровізує всі процеси в будівельній галузі.

Щоб особисто пояснити деталі цього документу та впроваджуваної ним містобудівної реформи, Шуляк прийшла у лікарню до пораненого воїна, який публічно критикував ініціативу. Проте натомість цей візит викликав подальші дискусії в українському інформпросторі.

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