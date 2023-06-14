Шуляк: в Україні зробили ще один крок до прозорого ринку первинної нерухомості

"Кабмін ухвалив постанову, яка впроваджує порядок поширення дії закону "Про гарантування речових прав на об’єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" на нерухомість, яку почали будувати до того, як закон набрав чинності. Нагадаю, це саме той закон, що дозволить захистити людей від недоброчесних забудовників. Це важливо й в умовах відбудови країни після війни", - наголосила Шуляк.

Вона пояснила, що за умов, коли право на будівництво отримано раніше, ніж закон набрав чинності, але забудовник хоче оформлювати об’єкт вже за нормами нового закону, то зможе зробити це по спеціальній процедурі.

За словами Шуляк, закон містить низку запобіжників від шахрайства на ринку первинної нерухомості.

Зокрема забудовник, який захоче продавати квартири, гаражні бокси, інші житлові та нежитлові приміщення чи паркомісця, має обов'язково зареєструвати кожен з цих об’єктів як спеціальний об'єкт майнового права у реєстрі речових прав.

Також забудовник має оприлюднювати детальну інформацію про об’єкт будівництва, дані про себе та кінцевих бенефіціарів.

"Прозорий ринок первинної нерухомості та відновлення довіри до будівельних компаній - наша спільна маленька внутрішня перемога", - підсумувала очільниця "Слуги народу".

Нагадаємо, у вересні 2022 року президент підписав ініційований Оленою Шуляк та ухвалений парламентом законопроект №5091. Він впроваджує низку запобіжників, які захистять людей, що вклали гроші в будівництво квартири, від недоброчесних забудовників та забезпечує прозорість ринку первинного житла.