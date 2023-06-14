Шуляк: в Украине сделали еще один шаг к прозрачному рынку первичной недвижимости

"Кабмин принял постановление, внедряющее порядок распространения действия закона "О гарантировании вещных прав на объекты недвижимого имущества, которые будут возведены в будущем" на недвижимость, которую начали строить до вступления закона в силу. Напомню, это именно тот закон, что позволит защитить людей от неблагополучных застройщиков. Это важно и в условиях восстановления страны после войны", - подчеркнула Шуляк.

Она пояснила, что при условиях, когда право на строительство получено раньше, чем закон вступил в силу, но застройщик хочет оформлять объект уже по нормам нового закона, то сможет сделать это по специальной процедуре.

По словам Шуляка, закон содержит ряд предохранителей от мошенничества на рынке первичной недвижимости.

В частности, застройщик, который захочет продавать квартиры, гаражные боксы, другие жилые и нежилые помещения или паркоместа, должен обязательно зарегистрировать каждый из этих объектов как специальный объект имущественного права в реестре прав.

Также застройщик должен обнародовать подробную информацию об объекте строительства, данные о себе и конечных бенефициарах.

"Прозрачный рынок первичной недвижимости и восстановление доверия к строительным компаниям - наша общая маленькая внутренняя победа", - подытожила глава "Слуги народа".

Напомним, в сентябре 2022 года президент подписал инициированный Еленой Шуляк и принятый парламентом законопроект №5091. Он внедряет ряд предохранителей, которые оградят людей, вложивших деньги в строительство квартиры, от неблагополучных застройщиков и обеспечивает прозрачность рынка первичного жилья.