Шуляк: в Україні створять Фонд ліквідації наслідків збройної агресії

"Наразі негайного відновлення потребують пошкоджені 1463 об’єкти житлово-комунального господарства, 829 закладів освіти, 301 медичний заклад, 3838 житлових будинків. Гроші на це надходитимуть з фонду", - заявила Шуляк.

Вона пояснила, що фонд наповнюватимуть шляхом коштів, отриманих від примусового вилучення майна рф та її резидентів в Україні.

"Це дозволить фінансувати будівництво та ремонт цивільних споруд, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, ремонт будівель для переселенців, закупівлю транспорту для шкіл, медзакладів та комунальних підприємств", - сказала нардеп.

Вона також додала, що кошти фонду також використовуватимуть на придбання готового житла для тих, хто залишився без домівки через російські обстріли, на роботу центрів ветеранського розвитку та фінансування їхніх проектів.