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Шуляк: в Украине создадут Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Фото: Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада приняла законопроект №8027, предусматривающий создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Сейчас немедленного восстановления нуждаются поврежденные 1463 объекта жилищно-коммунального хозяйства, 829 учебных заведений, 301 медицинское учреждение, 3838 жилых домов. Деньги на это будут поступать из фонда", - заявила Шуляк.

Она пояснила, что фонд будут наполнять путем средств, полученных от принудительного изъятия имущества России и его резидентов в Украине.

"Это позволит финансировать строительство и ремонт гражданских сооружений, реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры, ремонт зданий для переселенцев, закупку транспорта для школ, медучреждений и коммунальных предприятий", - сказала нардеп.

Она также добавила, что средства фонда также будут использовать на приобретение готового жилья для оставшихся без дома из-за российских обстрелов на работу центров ветеранского развития и финансирования их проектов.

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