Шуляк: в Україні повертають обовʼязкові публічні фінансові звіти партій

"Причиною призупинення партійного звітування спочатку став COVID-19, а потім – війна. Тобто востаннє партії звітували за третій квартал 2020 року. Відповідно, після того, як відповідний закон набуде чинності, політичним партіям доведеться подати звіти за всі періоди, за які не звітували, починаючи з 2020 року. На це законопроєктом відводиться 120 днів. На звітування щодо державного фінансування - 90 днів", - пояснила Шуляк.

Нардеп нагадала, що політична партія "Слуга народу" єдина подала звіт за 2020 рік і готова була це робити й надалі.

"На жаль, технічна можливість подання політичною партією фінансового звіту була відсутня. Партії не мали доступу до відповідного електронного реєстру НАЗК через проведення технічних робіт, спрямованих на максимальне посилення захисту інформації в умовах воєнного стану", - наголосила вона.

Шуляк також зазначила, що в законопроекті №9419-1 враховані особливості звітування партій, пов’язані з повномасштабним вторгненням РФ.

"Від початку повномасштабного російського вторгнення, 6 областей України були в окупації, частина з них продовжує залишатись в тимчасовій окупації. Подекуди партійні документи на цих територіях були або втрачені, або свідомо знищені очільниками організацій. Тому неможливість подати повну інформацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру мають бути документально підтверджені", - поінформувала Олена Шуляк.

Очільниця партії наголосила, що "Слуга народу" завжди долучається до подолання викликів, які постають перед Україною, спрямовуючи на ці потреби частину державного фінансування.

"У 2020 році ми відмовилися від 70 млн гривень державного фінансування за два квартали та спрямували ці кошти на потреби з подолання пандемії. Минулого року "Слуга народу" передала частину коштів державного фінансування на виробництво озброєння для Збройних сил України, а саме на закупівлю протитанкових комплексів "Стугна-П". Це 130 млн гривень з державного фінансування партії", - резюмувала Шуляк.