Шуляк: в Україні планують спростити процедуру присвоєння статусу ветерана

За її словами, через повномасштабне вторгнення РФ до України все більше захисників і захисниць долучилися до української армії для відсічі ворога. Військовослужбовці, які обороняли країну, мають право на отримання статусу учасника бойових дій, а в разі погіршення стану здоров’я - статусу особи з інвалідністю. Це гарантія правового та соціального захисту, зауважила нардеп.

Проте, як пояснив ініціатор документа, народний депутат "Слуги народу" Єгор Чернєв, практика показує, що військовослужбовці мають низку перешкод для оформлення такого статусу.

"Компетентні органи просять перелік документів, частина з яких навіть може не вимагатися законодавством. Якщо захисники, які оформлюють статус ветерана водночас продовжують проходити військову службу, вони часто не можуть прийти та принести документи, яких бракує для оформлення статусу", - розповів політик.

Народні депутати переконані, що вкрай важливо прибрати бюрократичні перепони та проявити повагу до гідності військовослужбовців, зокрема осіб з інвалідністю, та членів сімей загиблих.

Саме тому законопроєкт передбачає, що компетентні органи самі проситимуть у відповідальних органів або осіб необхідні документи, що є підставою для надання статусу.

"Таким чином ми зможемо виявити повагу й шану держави до внеску ветерана у захист її суверенітету", - підсумував Єгор Чернєв.

Нагадаємо, що раніше Олена Шуляк розповідала, що держава має на меті працевлаштувати принаймні 60% ветеранів, приблизно 1,8 млн осіб.

