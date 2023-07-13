Шуляк: Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Росією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Народні депутати припинили дію угоди між Кабінетом міністрів та урядом рф, яка визначала основи співробітництва під час здійснення спільного контролю, пов'язаного з перетинанням українсько-російського державного кордону особами, транспортними засобами, а також з переміщенням через нього товарів. Відповідний контроль здійснювався з 20212 року", - зазначила Шуляк.

Вона наголосила, що цей процедурний крок є логічним продовженням процесу розірвання будь-яких угод та договорів з ворогом, навіть якщо вони залишилися лише на папері.

"Дипломатичні ж відносини з Росією Україна розірвала 24 лютого 2022 року - у перший день нападу росіян. Відтоді ми в одноосібному порядку поступово виходимо із двосторонніх угод з агресором та її союзником. Це здійснюється з метою захист національних інтересів України та національної безпеки України. З країною, яка порушує нашу територіальну цілісність і наші кордони не може бути жодних угод, зокрема і частині спільного контролю над державним кордоном", - наголосила Шуляк.